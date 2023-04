Cesare Cremonini, la sua nuova fiamma è Giorgia Cardinaletti

Il cantante e la giornalista si frequentano da qualche mese: non sono ancora usciti allo scoperto ma non ci sono dubbi sul loro amore

Lo rivela il settimanale Chi, dopo settimane di rumor che volevano il cantante e la giornalista innamorati. Pare si siano conosciuti a settembre e che siano inseparabili. Sui social mantengono il riserbo e per ora non sono usciti allo scoperto, ma non c'è dubbio che il loro amore sia sbocciato.

Erano settimane che si vociferava di una relazione di Cesare Cremonini con una giornalista. Il nome più quotato è apparso sin da subito quello di Giorgia Cardinaletti e il settimanale Chi ha confermato che è proprio la giornalista del Tg1 a far battere il cuore dell'ex frontman dei Lùnapop. Pare che si siano conosciuti a settembre, quando la conduttrice aveva ospitato il cantante in studio per presentare il singolo "Stella di Mare", duetto "virtuale" con Lucio Dalla. Poi a novembre, per ringraziarla, lui l'avrebbe invitata al suo concerto e lì sarebbe scoccata la scintilla.

Riservati sui social Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti non si espongono riguardo alla loro storia d'amore, ma il fatto che non si siano presi la briga di smentire le voci sembra una conferma implicita. Lei a novembre ha postato una foto che li raffigura abbracciati nel backstage del concerto romano del cantante e dal sorriso che sfoggiano entrambi traspare una gioia tutta particolare nello stare così stretti l'uno all'altra. Già a settembre lui aveva condiviso le foto scattate nello studio della giornalista: occhi negli occhi e la mano che stringe la vita della conduttrice. Le parole che le accompagnano esprimono gratitudine per l'invito, ma a guardarle ora queste immagini assumono tutto un altro significato.