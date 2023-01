La ex di Cesare Cremonini: "Lo amerò per sempre ma mi ha ferita"

IL POST SOCIAL

Il fatto che la storia con Cesare Cremonini e Martina Maggiore non era stato confermato ma non c'erano molti dubbi al riguardo. Alcuni fan della coppia continuavano a sognare che per loro ci fosse ancora la possibilità di risanare il legame, ma le loro speranze sono state smorzate dalla diretta interessata che con un post social ha chiuso tutte le porte. "Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia", ha scritto a chi le chiedeva se fosse in procinto di raggiungerlo in vacanza. "Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto", ha proseguito. "Vorrei solo non essere più paragonata a lui, vorrei che le persone smettessero di dirmi cosa fa o cosa non fa ed etichettarmi come la ex di... Detto questo mi auguro davvero che lui sia felice e con lui anche io" ha concluso.