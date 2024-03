Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi a giugno, ecco i dettagli delle nozze

Tgcom24

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le news sul matrimonio imminente: quando si sposano e dove "Alcuni compiti ce li siamo divisi: il menù è andato a provarlo lui perché, lo stesso giorno, dovevo provare l'abito", ha detto Cecilia Rodriguez a proposito dei preparativi in corso per il matrimonio con Ignazio Moser. Lui ammette di dare una mano nell'organizzazione, ma poi aggiunge: "lei sceglie". Si fanno aiutare da una wedding planner, con la quale stanno organizzando una bellissima cerimonia in Toscana per il 30 giugno. "Abbiamo scelto un borgo in collina, a venti minuti da Firenze... La cosa bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell'Argentina, rappresenta l'unione dei nostri due mondi", ha detto l'influencer.

Gli invitati al matrimonio di Chechu e Ignazio Moser "La sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie, visto che al matrimonio saremo duecento", spiega Cecilia Rodriguez. E aggiunge: "I miei testimoni saranno mio fratello, Jeremias, e il mio migliore amico; i testimoni di Ignazio saranno suo fratello e sua sorella". Per Belen Rodriguez un ruolo speciale: "Sarà damigella d'onore e Santiago porterà gli anelli. Lui è il mio primo nipote, il primo amore, ed è emozionato, gli piace lo zio Nacho e gli piacciamo come coppia", ha detto Chechu. "Gli altri nipoti entreranno prima di tutti e poi ci saranno le damigelle: oltre a mia sorella c'è mia cognata, che è la fidanzata di Jeremias, e due amiche che vengono dall'Argentina. Ho voluto coinvolgere tutti", ha anticipato.

La storia d'amore di Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser iniziata nella casa del "Grande Fratello Vip" Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti della casa del "Grande Fratello Vip". "Ma quale storiella! Quando l'ho visto ero fidanzata (con Francesco Monte, ndr) e mi è preso un colpo... Avevo capito che mi piaceva troppo, che c'era qualcosa di particolare, dicevo 'sì lo voglio', e di notte pensavo alle strategie per avvicinarmi", ha detto Cecilia Rodriguez. "Un giorno ho guardato Ignazio e gli ho detto: 'Fidati, ti innamorerai di me. Non ridere perché è così'. Gliel'ho detto con il cuore, non pensavo di essere il suo tipo. Lui era molto distante da me... Con le altre ragazze aveva confidenza, con me era distaccato". Ignazio Moser le fa eco: "Cecilia mi è piaciuta da subito ma continuava ad essere fidanzata e non capivo... Passavo molto tempo con lei e Jeremias, percepivo qualcosa, poi il fratello la richiamava all'ordine: è stato complicato... Nella mia vita c'è un prima e un dopo Cecilia, sono entrato nella Casa che ero un ragazzino e sono uscito con un atteggiamento più responsabile. Quando è iniziata la nostra storia ho capito che era diversa dalle altre, mi sono sentito a casa".