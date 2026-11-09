Al semplice divertimento e al relax hanno preferito un'esperienza più immersiva, fatta sì di panorami da fotografare, ma anche di piccole avventure da vivere in prima persona e, perché no, condividere con i follower. Per esempio, Cremonini ha pubblicato su Instagram un video nel quale si ferma per ascoltare il suono del ghiaccio. Il cantante e la compagna hanno anche avuto l'opportunità di sorvolare un ghiacciaio in elicottero, ammirando dall'alto uno degli spettacoli più suggestivi offerti dalla natura.