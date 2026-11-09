Caterina Licini ha un nuovo amore (oltre a Cremonini)
L'ex ballerina e fidanzata di Cesare Cremoni si è mostrata su Instagram con un cucciolo di levriero dal mantello tigrato tra le braccia: "La cosa più dolce che vedrete oggi"
C'è un nuovo amore nella vita di Caterina Licini. La 33enne, legata sentimentalmente al cantante Cesare Cremonini dalla fine del 2024, ha svelato su Instagram di aver accolto un nuovo cane. L'annuncio è arrivato tramite un breve video caricato nelle Storie, nel quale l'ex ballerina di Amici, che attualmente lavora come copywriter, tiene tra le braccia un cucciolo di pochi mesi con il mantello tigrato e le zampette dalla punta bianca. È un piccolo levriero.
Un tenero legame
Nel video, il cucciolo inizialmente trema e agita le zampe, per poi calmarsi, merito forse delle carezze e della voce rilassante di Caterina, che sembra già affezionatissima al nuovo cane. L'ex ballerina ha accompagnato la Storia con una frase con la quale è difficile essere in disaccordo: "La cosa più dolce che vedrete oggi", con tanto di cuoricino rosso a rafforzare il messaggio affettuoso.
In passato Caterina aveva già avuto un levriero con il quale aveva un legame molto forte, come testimoniano i contenuti pubblicati su Instagram. L'amico a quattro zampe è purtroppo venuto a mancare a luglio 2024, lasciando un vuoto difficile da colmare, oltre a tanti ricordi indelebili. Dopo oltre due anni, Caterina sembra pronta ad aprire un nuovo capitolo, dando tutto il proprio affetto a un cane che già da questi primi giorni sembra averle rubato il cuore.
Il recente viaggio in Islanda
Nel frattempo, la storia d'amore tra Caterina Licini e Cesare Cremonini sembra procedere a gonfie vele. Lo scorso agosto la coppia è andata in vacanza in Islanda, optando per una meta estiva meno comune rispetto alle tipiche spiagge assolate.
Al semplice divertimento e al relax hanno preferito un'esperienza più immersiva, fatta sì di panorami da fotografare, ma anche di piccole avventure da vivere in prima persona e, perché no, condividere con i follower. Per esempio, Cremonini ha pubblicato su Instagram un video nel quale si ferma per ascoltare il suono del ghiaccio. Il cantante e la compagna hanno anche avuto l'opportunità di sorvolare un ghiacciaio in elicottero, ammirando dall'alto uno degli spettacoli più suggestivi offerti dalla natura.
Cesare Cremonini in Islanda con Caterina Licini: ghiacciai, elicottero e un bagno nell’acqua gelata
© Instagram | Cesare Cremonini in Islanda con Caterina Licini: guacciai, elicottero e un bagno nell'acqua gelata
© Instagram | Cesare Cremonini in Islanda con Caterina Licini: guacciai, elicottero e un bagno nell'acqua gelata