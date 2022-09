Camilla, la regina consorte è la lady "Gaga" di corte

Questo il nomignolo scelto dai nipotini per chiamare la nonna acquisita che ha sposato Re Carlo III nell’aprile del 2005 (dopo una relazione durata 30 anni). Il principe George è stato il primo a storpiare l’appellativo di “Grand ma” in Gaga e da allora anche la sorellina Charlotte e il fratellino Louise sono soliti rivolgersi così a Camilla. Del resto, anche la bisnonna Elisabetta, in famiglia era diventata Gan Gan.

Camilla: "Gaga perché sono un po' matta"

Camilla, regina consorte di Re Carlo III, non disdegna questo nome affettuoso che i figli del principe William e di Kate Middleton, George, Charlotte e Louis, le hanno affibbiato. “Per loro sono Gaga: niente a che vedere con la cantante, naturalmente” ha detto Camilla Parker Bowles che ha anche aggiunto al “Daily Mail”: “In realtà non so se mi chiamano così perché pensano davvero che io sia un po’ matta (in inglese Gaga, ndr), ma mi piace tanto: lo trovo divertente, soprattutto molto dolce”.

Camilla nonna acquisita

Camilla è una nonna acquisita per George, Charlotte e Louise, figli del principe e della principessa del Galles, dopo Carole Middleton, mamma di Kate, e Lady Diana, mamma di William che i nipoti conoscono dai racconti dei genitori e dalle foto. Ma la regina consorte ha anche cinque nipoti grazie ai suoi figli Tom Parker Bowles e Laura Lopes.

Le passioni di Camilla

Camilla ama passeggiare, trascorrere il tempo libero in campagna, circondarsi di animali e adora i cavalli. Passioni che ha in comune con i principini del Galles. Alle serate di gala è perfetta: toglie gli stivali di gomma e si infila i tacchi sfoggiando diademi luccicanti con naturalezza e ironia. A questo punto, con quel suo piglio un po’ “rock” è davvero la lady Gaga di corte!

