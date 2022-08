I principini di Cambridge cambiano scuola, ecco materie e costi dell'istituto di lusso

Per George (9 anni), Charlotte (7) e Louis (4), mamma e papà hanno scelto un prestigiosissimo istituto privato a solo un quarto d'ora di auto dalla loro nuova residenza, l’Adelaide Cottage. Un bel cambiamento per loro, che si troveranno alle prese, oltre che con le materie previste dal sistema scolastico britannico, anche con altre meno tradizionali.

Nella nuova scuola, i principini di Cambridge troveranno anche corsi di teatro, danza (tra cui il tip-tap), musica (dal canto alla cornamusa), francese, greco e latino obbligatorio e naturalmente tantissimo sport. In più studieranno anche le tradizionali materie previste dall'ordinamento scolastico britannico, come inglese, matematica, scienze, storia e geografia, informatica, tecnologia, arte e design. Fino allo scorso anno scolastico, George e Charlotte hanno frequentato una scuola a sud di Londra, per Louis invece a settembre inizierà il primo anno sui banchi.

Leggi Anche Il principe William e Kate Middleton nel primo ritratto ufficiale insieme



Certo, c'era da aspettarselo, per un programma di studi così la retta non è esattamente per le tasche di tutti. Ma per l'istruzione dei principini di Cambridge, Kate Middleton e il principe William non badano a spese. Secondo il Telegraph la rata trimestrale varia dai 5200 e gli 8300 euro a bambino, a seconda della classe frequentata.

Ma c'è anche un'altra novità che attende i principini di Cambridge. Ad accompagnarli a scuola non sarà più la tata, bensì il principe William. Lui e la moglie, infatti, hanno rinunciato alla bambinaia a tempo pieno, decisi a far vivere ai piccoli un'infanzia quanto più "borghese" possibile. "Finché i suoi figli sono piccoli, la priorità del principe è essere soprattutto un padre" ha detto un insider al tabloid Sun. Salvo impegni ufficiali dunque, il figlio della Regina Elisabetta si metterà ogni mattina al volante per portare i figli a lezione, proprio come un papà qualunque.