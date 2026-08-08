"Ho fallito come madre": il duro sfogo di Britney Spears su X

Quegli anni hanno lasciato segni profondi anche sul legame con Sean Preston e Jayden James, nati dalla relazione con Kevin Federline. Per lungo tempo cantante e figli non si sono visti e Britney Spears ha più volte accusato l'ex marito di aver reso ancora più difficile quel rapporto. Nel suo sfogo, la popstar si definisce colpevole di non essere riuscita a trasmettere ai ragazzi la propria fede religiosa, dopo che uno dei due le avrebbe detto di non credere in Dio. Un episodio che, a suo dire, le ha fatto sentire di aver fallito come madre, nonostante la certezza personale di una presenza spirituale a cui si sente ancora profondamente legata. "In quel momento ho creduto di aver fallito come madre perché so che c'è uno Spirito Santo che siede in alto nel regno dei cieli. Io ci sono stata, l'ho sentito", ha scritto su X.