Emergono nuovi dettagli sul caso che ha coinvolto Britney Spears lo scorso marzo in California. La polizia ha diffuso i filmati registrati dalle telecamere di bordo durante il fermo della popstar nella contea di Ventura, avvenuto dopo alcune presunte manovre irregolari sulla US 101. Le immagini e il rapporto degli agenti restituiscono il racconto di una serata complicata, fatta di tensione, dialoghi surreali e accertamenti che hanno portato all’arresto della cantante. Ma c’è un elemento che continua ad attirare l’attenzione: il test alcolemico effettuato poco dopo il fermo ha registrato valori inferiori al limite previsto dalla legge californiana.