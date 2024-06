Dura vita per i social. Nelle cause di separazione i profili delle parti entrano a pieno titolo e così i legali studiano la strategia migliore. Come per i Ferragnez è partito il veto alla pubblicazione del volto dei loro figli, così per Ilary Blasi e Francesco Totti la strategia è quella di tenere lontano dal web gli scatti con i nuovi amori. Cancellate in un colpo le foto di Bastian Muller e Noemi Bocchi, la conduttrice tv e l’ex calciatore ora vivono le loro liaison in privato senza sbandierare baci, abbracci ed effusioni.