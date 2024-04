Vacanza in famiglia per Ilary Blasi , che trascorre qualche giorno in Cappadocia insieme al compagno Bastian Muller e a Cristian , Chanel e Isabel Totti , i tre figli avuti dall'ex marito Francesco Totti .

Tgcom24

Le foto social dalla Cappadocia Mentre Francesco Totti è a Sydney con la compagna Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha scelto la Cappadocia per fare il pieno di ricordi e di emozioni insieme ai figli e al fidanzato. La conduttrice tv posa con la piccola Isabel per una foto ricordo, e la piccolina è protagonista anche di uno scatto con il fratello Cristian e la sorella Chanel. Ognuno condivide nelle storie Instagram qualche momento magico in famiglia e Bastian Muller non fa eccezione: prende in braccio la showgirl per farsi immortalare, mentre entrambi ridono felici come due piccioncini. Non sembrano far parte del gruppo di vacanzieri né Melissa Monti, la fidanzata di Cristian Totti, né Cristian Babalus che fa coppia con Chanel Totti.

Ilary Blasi e Bastian Muller sempre più innamorati Nonostante vivano una storia d'amore a distanza, lui abita a Francoforte e lei a Roma, Ilary Blasi e Bastian Muller sono sempre più affiatati. I due hanno saputo fare di necessità virtù e approfittano dei viaggi indispensabili per vedersi per girare il mondo. Insieme sono stati in Sudafrica a Febbraio, ma durante la loro frequentazione non si sono fatti mancare New York, il Brasile, Parigi e la Svizzera. I due erano stati insieme in Turchia da soli a ottobre ma stavolta hanno voluto farsi accompagnare dai tre figli di lei. L'imprenditore tedesco ha uno splendido rapporto con Cristian, Chanel e Isabel Totti.

Leggi Anche Ilary Blasi festeggia Bastian Muller nella spa privata: ecco quanto costa