Ad aprire il confronto è stata Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, che ha invitato a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e associazioni. L'obiettivo, ha spiegato, è fare il punto sulle iniziative necessarie affinché le donne possano raggiungere posizioni di responsabilità e affinché le esperienze condivise durante la settimana possano diventare un riferimento per le future generazioni di legislatori e organizzazioni impegnate nelle pari opportunità.