Bianca Balti conquista la Paris Fashion Week: le foto dell'outfit
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Dalla passerella all'impegno per le pari opportunità, passando per la propria esperienza personale: Bianca Balti è stata tra le protagoniste della "Gender Equality Week" organizzata dal Parlamento europeo a Bruxelles. La modella e attivista ha partecipato all'incontro dedicato alla leadership femminile, portando una testimonianza che lega il concetto di responsabilità alla capacità di affrontare le difficoltà e trasformare un'esperienza individuale in un progetto di sostegno per gli altri. Al suo fianco, nell'evento principale della settimana, anche la campionessa olimpica Arianna Fontana e la vicepresidente dell'Eurocamera Antonella Sberna.
Nel corso del punto stampa a Bruxelles, Balti ha proposto una riflessione sul significato della leadership, allargando il concetto oltre i ruoli di potere e le posizioni di responsabilità tradizionalmente associate alla carriera professionale. "Anche la cura è una forma di leadership", ha dichiarato, collegando questa idea al percorso personale affrontato negli ultimi anni.
La modella ha spiegato che il proprio lavoro le ha dato la possibilità di occuparsi di un problema che ha vissuto direttamente e di cercare una risposta concreta. Da questa esperienza è nata anche la fondazione "Mind Your Cancer", iniziativa attraverso la quale Balti ha scelto di impegnarsi per affrontare una questione che l'ha toccata in prima persona.
L'intervento di Balti si è svolto nell'ambito della "Gender Equality Week", la settimana che il Parlamento europeo dedica al tema della parità di genere. L'appuntamento principale, intitolato "Women's leadership. Shaping the change and inspiring the next generation of leaders", ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dello sport e della società civile per discutere di come rendere la leadership femminile più accessibile.
Ad aprire il confronto è stata Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, che ha invitato a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e associazioni. L'obiettivo, ha spiegato, è fare il punto sulle iniziative necessarie affinché le donne possano raggiungere posizioni di responsabilità e affinché le esperienze condivise durante la settimana possano diventare un riferimento per le future generazioni di legislatori e organizzazioni impegnate nelle pari opportunità.
Tra le ospiti dell'incontro c'era anche Arianna Fontana, pattinatrice e campionessa olimpica con 14 medaglie conquistate ai Giochi. La sua riflessione si è concentrata sul ruolo dello sport come possibile punto di partenza per costruire un percorso di leadership, anche al di fuori dell'ambito sportivo.
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Secondo Fontana, le donne possono sviluppare proprio attraverso la pratica sportiva le capacità necessarie per assumere ruoli di guida e trasferirle successivamente in altri settori della società. Tra i valori che lo sport contribuisce a trasmettere, l'atleta ha indicato soprattutto la resilienza, una qualità importante per affrontare ostacoli e responsabilità.