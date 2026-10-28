Prima le reazioni alle domande sul trionfo di Lorenzo Musetti a Lione, poi l'esclusione di Matteo Berrettini dalle Finals di Coppa Davis. Episodi che hanno alimentato le indiscrezioni su una possibile frattura tra i due tennisti italiani, facendo discutere gli appassionati anche al di là dei risultati sportivi e facendo ipotizzare che dietro al gelo tra i due ci fosse un triangolo amoroso con la ballerina Vanessa Bellini. Per il momento non ci sono conferme ufficiali su un eventuale allontanamento tra i giocatori, ma alcuni segnali continuano ad attirare l'attenzione. Tra questi, anche il commento pubblicato sui social da una giovane collega, la tennista romana Tyra Grant, che ha preferito non aggiungere altro sulla vicenda.