Il mistero si infittisce

Gelo Berrettini e Musetti, Tyra Grant:  "Ahimé non aprirò bocca"

La tennista ha scritto una frase sibillina sotto il video in cui il talento romano risponde a una domanda sul collega

28 Ott 2026 - 14:59
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Tyra Grant © afp

Tyra Grant © afp

Prima le reazioni alle domande sul trionfo di Lorenzo Musetti a Lione, poi l'esclusione di Matteo Berrettini dalle Finals di Coppa Davis. Episodi che hanno alimentato le indiscrezioni su una possibile frattura tra i due tennisti italiani, facendo discutere gli appassionati anche al di là dei risultati sportivi e facendo ipotizzare che dietro al gelo tra i due ci fosse un triangolo amoroso con la ballerina Vanessa Bellini. Per il momento non ci sono conferme ufficiali su un eventuale allontanamento tra i giocatori, ma alcuni segnali continuano ad attirare l'attenzione. Tra questi, anche il commento pubblicato sui social da una giovane collega, la tennista romana Tyra Grant, che ha preferito non aggiungere altro sulla vicenda.

La reazione di Berrettini al successo di Musetti a Lione

 A far nascere i primi interrogativi è stato il comportamento di Berrettini quando gli è stato chiesto del recente successo di Musetti a Lione. Il tennista romano è apparso in difficoltà davanti alla domanda e, secondo le ricostruzioni circolate, avrebbe cercato di evitare di commentare la vittoria del collega, per poi limitarsi a una risposta giudicata fredda da alcuni osservatori.

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Un atteggiamento che ha contribuito ad alimentare i sospetti su un possibile cambiamento nei rapporti tra i due azzurri. Le interpretazioni si sono moltiplicate soprattutto sui social, dov'è circolata soprattutto l'ipotesi di un possibile triangolo amoroso con Vanessa Bellini, la ex di Berrettini. Qualcuno sospetta che tra lei e Musetti potrebbe esserci stato qualcosa, ma è una ricostruzione che la ballerina ha respinto con forza rispondendo a un commento a riguardo su Instagram.

Il commento di Tyra Grant e la risposta ai tifosi

 Nelle ultime ore si è aggiunto un altro elemento alla discussione. Tyra Grant, tennista italiana di 18 anni e attualmente numero 154 del ranking mondiale, ha commentato con una frase ironica uno dei video che riproponevano l'intervista di Berrettini. Il filmato mostrava il momento in cui il romano si era assicurato di essere in diretta prima di affrontare la domanda sul risultato ottenuto da Musetti.

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"Amo il mondo del tennis", ha scritto Grant

 Il messaggio ha immediatamente attirato l'attenzione degli utenti, che hanno cercato di ottenere da lei qualche informazione in più sulla presunta vicenda tra i due colleghi.  La giovane tennista, tuttavia, ha scelto di non alimentare ulteriormente le speculazioni. Alle domande ricevute ha risposto: "Ahimé non aprirò bocca", aggiungendo una faccina con la mano sulle labbra. Una replica che ha lasciato spazio a diverse interpretazioni, senza però fornire elementi concreti per chiarire che cosa stia realmente accadendo.

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La possibile frattura tra i due tennisti italiani

 Le parole di Grant sono state lette da alcuni utenti come un possibile segnale del fatto che nell'ambiente del tennis circolino informazioni non note al pubblico. La sua decisione di non approfondire, però, non dimostra che sia a conoscenza delle ragioni di un eventuale contrasto tra Berrettini e Musetti.

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L'esclusione di Berrettini dalla Coppa Davis

 A rendere la situazione ancora più discussa è stata la scelta del capitano azzurro Filippo Volandri per le Finals di Coppa Davis. Tra i convocati figurano Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre Berrettini è rimasto escluso. Una decisione che ha suscitato interrogativi, considerando il contributo dato dal romano alla Nazionale nelle precedenti occasioni. Volandri ha ricondotto la scelta al ranking, ma l'assenza di Berrettini ha comunque alimentato le discussioni tra gli appassionati.

Le foto social di Veronica Confalonieri

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