Benedetta Rossi: "Vorrei insegnare alle mie figlie a fare l’orto, ma tra danza e piscina si fa sempre tardi" © Instagram
La vita di Benedetta Rossi ha cambiato ritmo. Da quando lei e il marito Marco Gentili sono diventati genitori di Natacha e Sharlyn, rispettivamente di 10 e 9 anni, le giornate della food creator si sono riempite di nuovi impegni. Scuola, amici, danza, piscina e tutti quegli incastri che scandiscono la quotidianità di una famiglia. Tanto che anche trovare un po' di tempo per stare insieme nell'orto può diventare un'impresa.
Benedetta Rossi vuole insegnare alle figlie a fare l'orto
A raccontarlo è stata la stessa Benedetta attraverso alcune storie pubblicate sui social. Mentre mostrava ai follower la serra e le piante che sta curando, dalle piantine grasse al cavolo cinese fino ai finocchi ancora da mettere a dimora, ha confessato di avere un piccolo progetto che vorrebbe condividere con le figlie.
"Un lavoro che vorrei fare con le mie bimbe, insegnar loro a prendersi cura del verde, solo che sono sempre piene di cose da fare. Gli amichetti, la danza, la piscina, si fa sempre tardi", ha raccontato sorridendo.
Un desiderio che si lega anche a uno dei prossimi progetti professionali della food creator. A ottobre uscirà infatti per Mondadori Electa “L'orto semplice - Come crearlo, curarlo e viverlo ogni giorno in un modo facile e alla portata di tutti”, il nuovo libro dedicato alla coltivazione domestica.
La nuova vita da mamma con Natacha e Sharlyn
Per Benedetta e Marco gli ultimi mesi hanno segnato l'inizio di una vita completamente nuova. Dopo un lungo percorso di adozione, la coppia ha raggiunto Natacha e Sharlyn in Costa Rica, dove le due sorelle vivevano, per trascorrere insieme le settimane necessarie a conoscersi e completare l'iter. Ad agosto è arrivato poi l'annuncio: "Siamo ufficialmente una famiglia".
Da allora la quotidianità si è riempita dei ritmi delle bambine, tra scuola, attività pomeridiane e nuovi amici. Benedetta e Marco hanno scelto di condividere sui social alcuni momenti di questa nuova fase, mantenendo però una decisione precisa: non mostrare il volto delle figlie per proteggerle.
E così anche l'orto di casa diventa un altro piccolo pezzo di questa nuova vita. Benedetta vorrebbe trasmettere alle bambine la passione per il verde e insegnare loro ad aspettare che una pianta cresca. Resta solo da trovare il momento giusto, magari tra una lezione di danza e un pomeriggio in piscina.