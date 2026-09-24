La vita di Benedetta Rossi ha cambiato ritmo. Da quando lei e il marito Marco Gentili sono diventati genitori di Natacha e Sharlyn, rispettivamente di 10 e 9 anni, le giornate della food creator si sono riempite di nuovi impegni. Scuola, amici, danza, piscina e tutti quegli incastri che scandiscono la quotidianità di una famiglia. Tanto che anche trovare un po' di tempo per stare insieme nell'orto può diventare un'impresa.