Ci sono fotografie che raccontano molto più di quello che mostrano. In quella scelta da Benedetta Rossi per annunciare il ritorno a casa, per esempio, non ci sono volti, sorrisi o pose studiate: soltanto quattro mani, quelle delle due bambine e dei loro genitori, insieme alla zampa di Cloud, il cane di famiglia. Una piccola immagine diventata il simbolo di un momento dall'importanza incommensurabile. Dopo il lungo viaggio in Costa Rica, Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono finalmente rientrati in Italia con Natacha e Sharlyn, le due sorelline adottate di 10 e 9 anni. E adesso comincia la parte più bella e delicata: imparare a essere una famiglia nella quotidianità.