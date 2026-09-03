Ci sono fotografie che raccontano molto più di quello che mostrano. In quella scelta da Benedetta Rossi per annunciare il ritorno a casa, per esempio, non ci sono volti, sorrisi o pose studiate: soltanto quattro mani, quelle delle due bambine e dei loro genitori, insieme alla zampa di Cloud, il cane di famiglia. Una piccola immagine diventata il simbolo di un momento dall'importanza incommensurabile. Dopo il lungo viaggio in Costa Rica, Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono finalmente rientrati in Italia con Natacha e Sharlyn, le due sorelline adottate di 10 e 9 anni. E adesso comincia la parte più bella e delicata: imparare a essere una famiglia nella quotidianità.
Le prime emozioni nella nuova casa
Tornata sui social, Benedetta Rossi ha parlato ai suoi follower con la voce di chi sta ancora cercando di mettere ordine tra le emozioni. "Da dove ricomincio? Buongiorno. Siamo tornati a casa, alla quotidianità, ne avevo bisogno. Stiamo bene, siamo molto felici", ha raccontato.
Marco, nel frattempo, era uscito con le bambine per fare la spesa. Un gesto del tutto abituale, ma per loro pieno di significato: Natacha e Sharlyn vogliono conoscere i luoghi in cui vivranno, le persone che incontreranno e tutto ciò che farà parte della loro nuova vita. "Sono ancora nel pieno del turbinio delle emozioni. Tantissime prime volte per loro e per noi", ha detto Benedetta visibilmente commossa. "Con calma, con Marco, vi raccontiamo meglio di questa nostra bellissima avventura".
L’incontro con Cloud e il sogno diventato realtà
In casa, intanto, c’era un altro componente della famiglia pronto a conoscere le nuove arrivate. L’incontro con Cloud è andato nel migliore dei modi: prima qualche annusata, poi le coccole e infine quella definizione tenerissima scelta dalle bambine: "Il nostro fratello peloso". Benedetta ha spiegato che in questo momento tutta la famiglia sta cercando di accompagnarle nell’elaborazione delle tante emozioni vissute. "Il nostro è un lavoro di squadra", ha raccontato, ringraziando anche chi ha seguito questa storia con discrezione e rispetto: "È stato come sentire un abbraccio caldo".
Per Benedetta Rossi e Marco Gentili, diventare genitori era un desiderio a lungo rimasto sospeso. "I figli non è che non li volevamo", aveva raccontato Marco a Verissimo, spiegando che semplicemente non erano arrivati. Poi la vita ha preso una strada inattesa. Prima l’annuncio del viaggio in Costa Rica, quindi il primo incontro con Natacha e Sharlyn e ora il ritorno a casa. "Il viaggio più bello della nostra vita comincia adesso", aveva scritto Benedetta. A casa, finalmente, quel viaggio può davvero cominciare.