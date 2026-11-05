"Ho congelato i miei ovociti a 36 anni. All'inizio avevo più domande che certezze. Ma ci sta!", si legge nella didascalia del post di Benedetta Mazza. Nel video, la conduttrice ha spiegato com'è iniziato il suo percorso, partendo dal giorno in cui ha deciso di chiedere informazioni sulle iniezioni da fare. "Non è né difficile né doloroso e penso che tra due settimane avremo finalizzato il tutto", ha affermato.