Pochi istanti prima di entrare in passerella con il primo look, Bella Hadid si ferma per un po' di stretching e qualcosa si inceppa: "Sono andata a fare stretching e tutta la mia clavicola si è completamente... Beh, non so nemmeno cosa sia successo. I miei polmoni sono quasi collassati e non riuscivo a respirare". È uno dei ricordi con cui la modella trentenne ha raccontato, in un'intervista a Harper's Bazaar, quanto le sue condizioni di salute pesino sul lavoro e sulla vita di tutti i giorni.
Un elenco di diagnosi che pesa
"Il mio corpo non riesce a comunicare con il mio cervello. Soffro di POTS, di disturbo disforico premestruale (PMDD) e di endometriosi", ha spiegato. A queste si aggiungono la malattia di Lyme, di cui la madre Yolanda Hadid aveva reso nota la diagnosi nel 2015, e altre patologie che incidono profondamente sul fisico. PMDD ed endometriosi riguardano l'apparato riproduttivo femminile e rendono i cicli dolorosi ed estenuanti. Il POTS, la tachicardia ortostatica posturale, è invece una sindrome che fa salire il battito quando si cambia posizione, secondo la Cleveland Clinic.
Per chi ha scelto il mestiere di famiglia, accanto alla sorella Gigi, 31 anni, e al fratello Anwar, 27, queste interruzioni intaccano la fiducia in se stessa. "Il mio corpo attraversa queste fasi alterne, in cui mi sento benissimo e poi, all'improvviso, crolla nei momenti peggiori", ha detto. "So camminare. Una cosa che so fare è pavoneggiarmi. Ma è una grande pressione, tutti abbiamo le nostre insicurezze". Così Bella Hadid si ripete che forse il suo corpo non regge tutto ciò che gli chiede, e che può concedersi di dire: "No, oggi non posso farlo". La malattia, aggiunge, può anche isolare. Lo scorso 26 giugno ha scritto in una storia su Instagram che "a volte capire sembra impossibile, a meno di averlo vissuto in prima persona o di aver amato qualcuno che lo ha vissuto".
Il sogno di una panetteria per Bella Hadid
Essere una top model amata e invidiata da mezzo mondo non regala solo gioie, e talvolta viene voglia di scendere dalla giostra. Bella Hadid, che da poco ha reso pubblica la relazione con il fidanzato Nathan Lacy, sta infatti pensando a un cambio di vita radicale: aprire una panetteria. Ha inaftti raccontato che le sue priorità stanno cambiando.
"Dal punto di vista esterno, il successo si misura in base alla notorietà, ai guadagni, al numero di apparizioni televisive, alle copertine delle riviste, alle sfilate di moda a cui si partecipa. E questo è davvero importante nel nostro settore, soprattutto nella fase di avvio", ha affermato. "Ma per me è diverso. Per me, il successo può significare vivere in pace, in una piccola città, con l'uomo che amo, con mio figlio e con i miei animali". Una netta sterzata rispetto alla vita che sta vivendo attualmente.