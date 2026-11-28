Pochi istanti prima di entrare in passerella con il primo look, Bella Hadid si ferma per un po' di stretching e qualcosa si inceppa: "Sono andata a fare stretching e tutta la mia clavicola si è completamente... Beh, non so nemmeno cosa sia successo. I miei polmoni sono quasi collassati e non riuscivo a respirare". È uno dei ricordi con cui la modella trentenne ha raccontato, in un'intervista a Harper's Bazaar, quanto le sue condizioni di salute pesino sul lavoro e sulla vita di tutti i giorni.