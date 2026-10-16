© Instagram | Il trentesimo compleanno di Bella Hadid
© Instagram | Il trentesimo compleanno di Bella Hadid
© Instagram | Il trentesimo compleanno di Bella Hadid
© Instagram | Il trentesimo compleanno di Bella Hadid
Non soltanto i legami di parentela, ma anche le persone che si scelgono lungo il percorso della vita possono diventare una famiglia. È il significato del messaggio condiviso da Bella Hadid su Instagram il 15 ottobre 2026, attraverso il quale la modella ha voluto rendere omaggio alle persone più importanti per lei, che ha voluto al suo fianco durante i festeggiamenti del suo trentesimo compleanno. Poche parole accompagnate da cuori rossi, con cui ha espresso il proprio affetto sia per i familiari sia per chi le è vicino per scelta, sostegno e legami profondi.
Nella didascalia del post, Bella Hadid ha scritto: "Nel libro da colorare di Dio c'è anche la mia famiglia di sangue e di anima", mettendo sullo stesso piano i rapporti familiari costruiti attraverso la parentela e quelli nati dall'affetto, dalla fiducia e dalle esperienze condivise. La modella ha voluto circondarsi di questi affetti durante i festeggiamenti per il suo trentesimo compleanno. La festa si è svolta in più fasi, una delle quali si è tenuta a bordo di un jet privato pieno di fiori e palloncini rossi. Quest'ultimi erano presenti in abbondanza anche al Blackberry Farm, nel Tennessee, resort di lusso in cui si è svolta la cena di compleanno, durante la quale sono stati usati dei piatti sui quali c'era una foto di Bella Hadid da bambina. Non sono mancati momenti dedicati al karaoke e tante fotografie, alcune delle quali realizzate all'esterno approfittando di un tramonto suggestivo.
I festeggiamenti si sono svolti a Blackberry Farm, nel Tennessee, una struttura immersa nel verde dove la modella ha trascorso il fine settimana in compagnia degli amici. Le fotografie mostrano momenti all'aria aperta e occasioni di relax lontano dagli impegni professionali e dai ritmi delle passerelle. Più che una grande festa mondana, l'appuntamento è stato pensato come un'occasione per stare insieme alle persone più vicine.
A rendere ancora più speciale il compleanno è stato il messaggio di Gigi Hadid, sorella maggiore di Bella. Tra le immagini condivise nelle Storie su Instagram c'era anche una fotografia delle due da bambine, ricordo di un legame che le accompagna da sempre. "È un'icona. È una leggenda. È mia sorella", ha scritto Gigi. Nel suo messaggio ha aggiunto anche un riferimento al ruolo della sorella come zia: "Ti voglio tanto bene, sorellina (nonché zietta)"
Il pensiero richiama la relazione tra Bella e Khai, la figlia che Gigi ha avuto con Zayn Malik nel settembre 2020. Da quando è diventata zia, Bella ha condiviso in diverse occasioni momenti di tenerezza con la bambina, mantenendo però attenzione per la riservatezza che Gigi ha sempre cercato di tutelare nella sua vita familiare.