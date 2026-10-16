Nella didascalia del post, Bella Hadid ha scritto: "Nel libro da colorare di Dio c'è anche la mia famiglia di sangue e di anima", mettendo sullo stesso piano i rapporti familiari costruiti attraverso la parentela e quelli nati dall'affetto, dalla fiducia e dalle esperienze condivise. La modella ha voluto circondarsi di questi affetti durante i festeggiamenti per il suo trentesimo compleanno. La festa si è svolta in più fasi, una delle quali si è tenuta a bordo di un jet privato pieno di fiori e palloncini rossi. Quest'ultimi erano presenti in abbondanza anche al Blackberry Farm, nel Tennessee, resort di lusso in cui si è svolta la cena di compleanno, durante la quale sono stati usati dei piatti sui quali c'era una foto di Bella Hadid da bambina. Non sono mancati momenti dedicati al karaoke e tante fotografie, alcune delle quali realizzate all'esterno approfittando di un tramonto suggestivo.