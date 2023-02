Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, giornata tra donne a spasso a Milano

A spasso a Milano Aurora Ramazzotti sfoggia il suo bellissimo pancione. A primavera diventerà mamma di un maschietto, ma intanto si gode una giornata tutta al femminile. Michelle Hunziker è accanto a lei con tutto il suo amore, bellissima vestita in tonalità chiare. E poi ci sono Sole e Celeste (9 e 7 anni, nate dal matrimonio naufragato della conduttrice con Tomaso Trussardi), che non vedono l'ora di diventare zie. A completare il quadretto al femminile la storica tata Norma Rizzo, da quasi un ventennio accanto a Michelle e ormai parte della famiglia.

La gravidanza infinita di Aurora Ramazzotti

"E' successo anche a me, tante volte, di guardare i social e seguire sporadicamente una gravidanza e pensare: 'ma questa quando ca... partorisce?!'" ha scherzato Aurora Ramazzotti a proposito della sua dolce attesa, che sembra non giungere mai al termine. Spoilerata dai paparazzi prima del tempo, mentre lei aveva appena comprato il test di gravidanza, è stata ufficializzata a settembre. Da allora l'influencer ha documentato il suo pancione in lievitazione e anche Michelle Hunziker non ha potuto fare a meno di condividere con i follower tutta la gioia di diventare nonna.