Non è la prima volta che Antonino parla pubblicamente della propria condizione. Già nel 2022 aveva raccontato di aver scoperto una seria patologia autoimmune dopo forti dolori e diversi accertamenti medici. Spinalbese aveva già condiviso pubblicamente la sua diagnosi, legandola a una fase della sua vita particolarmente difficile, caratterizzata da un grave incidente d'auto e da una perdita di peso rapidissima, pari a ben 13 chili in pochi mesi. I primi segnali della patologia erano comparsi subito dopo la nascita di Luna Marì. In varie occasioni, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva ripercorso quei momenti di forte apprensione: a seguito di dolori lancinanti all'addome e di un profondo esaurimento fisico, gli accertamenti clinici avevano messo in luce una grave compromissione del pancreas. "I medici mi dissero che avevo il pancreas di un ottantenne", aveva ricordato, evidenziando come quell'episodio lo avesse costretto a rivoluzionare abitudini, alimentazione e ritmi lavorativi per far fronte alle limitazioni di una malattia autoimmune.