Antonino Spinalbese beato tra le Rodriguez: è ancora fidanzato con la sosia di Belen
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L'ex concorrente del "Grande Fratello Vip" ha condiviso alcune immagini dall'ospedale. Da tempo soffre di una malattia infiammatoria cronica che interessa l'apparato digerente e l'intestino
"Crohn, abbiamo un problema: io amo la stabilità, ma non nelle relazioni tossiche". Con questa frase, affidata a Instagram, Antonino Spinalbese ha raccontato ai suoi follower un nuovo momento difficile sul fronte della sua salute. Il parrucchiere, 31 anni, si trova ricoverato in ospedale e ha scelto di condividere alcuni frammenti delle sue giornate in corsia. Immagini essenziali, accompagnate da parole che mescolano ironia e amarezza, ma che hanno subito suscitato apprensione tra chi lo segue.
Nella sequenza pubblicata sui social si vede Spinalbese disteso in un letto d'ospedale, con una flebo inserita nel braccio. Ci sono anche una compressa da assumere, una bottiglia d'acqua e di erbe e un libro di Marco Aurelio, compagno di queste ore trascorse in struttura.
Tra gli scatti, però, ce n'è uno dal significato diverso: un abbraccio con Luna Marì, la bambina nata dalla relazione con la sua ex Belen Rodriguez. Un'immagine tenera che riporta al centro della sua vita il ruolo di padre, particolarmente importante anche quando si trova ad affrontare problemi di salute.
Non è la prima volta che Antonino parla pubblicamente della propria condizione. Già nel 2022 aveva raccontato di aver scoperto una seria patologia autoimmune dopo forti dolori e diversi accertamenti medici. Spinalbese aveva già condiviso pubblicamente la sua diagnosi, legandola a una fase della sua vita particolarmente difficile, caratterizzata da un grave incidente d'auto e da una perdita di peso rapidissima, pari a ben 13 chili in pochi mesi. I primi segnali della patologia erano comparsi subito dopo la nascita di Luna Marì. In varie occasioni, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva ripercorso quei momenti di forte apprensione: a seguito di dolori lancinanti all'addome e di un profondo esaurimento fisico, gli accertamenti clinici avevano messo in luce una grave compromissione del pancreas. "I medici mi dissero che avevo il pancreas di un ottantenne", aveva ricordato, evidenziando come quell'episodio lo avesse costretto a rivoluzionare abitudini, alimentazione e ritmi lavorativi per far fronte alle limitazioni di una malattia autoimmune.
Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica che interessa l'apparato digerente e può coinvolgere diverse parti dell'intestino. Il suo andamento è spesso caratterizzato dall'alternanza tra periodi di remissione e fasi di riacutizzazione, con sintomi e intensità variabili. Per i follower resta soprattutto l'attesa di un nuovo aggiornamento, nella speranza che questo passaggio in ospedale possa risolversi presto.
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