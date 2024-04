Anna Safroncik e il nuovo fidanzato hanno trascorso una serata romantica nella Capitale. Hanno cenato al ristorante e poi, prima di entrare in auto per proseguire la serata, si sono lasciati andare a un abbraccio appassionato. I paparazzi li hanno sorpresi stretti l'uno all'altro mentre si sciolgono in un lungo bacio, incuranti dei passanti e dei flash. L'attrice sembra aver ritrovato la serenità del cuore, dopo che la fine della sua precedente relazione le aveva lasciato l'amaro in bocca.

La storia con Marco Maria Mazio, ecco chi è lui

La storia d'amore tra Anna Safroncik e l'imprenditore e avvocato campano Marco Maria Mazio è durata poco più di un anno e a settembre l'attrice ha commentato la rottura dicendo al settimanale Diva e Donna: "Il Paese dei balocchi è sempre bello, ma poi è arrivata la vita vera e in quel momento ho conosciuto meglio il mio fidanzato, ho capito bene chi era e ho preferito darci un taglio". Ha aggiunto poi: "Non mi accontento, la superficialità non mi va bene, non voglio accanto a me un uomo superficiale. Quindi o c'è profondità o meglio stare da soli". Tra l'attrice, che di recente è tornata in tv con una fiction insieme a Gabriel Garko, e il suo ex la scintilla è scattata immediatamente dopo essersi conosciuti durante una vacanza in Costa Rica. Hanno debuttato come coppia qualche mese dopo in occasione del Filming Italy Sardegna Festival, e hanno calcato mano nella mano i red carpet più prestigiosi, da quello di Venezia alla Festa del Cinema di Roma.