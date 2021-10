Anna Safroncik surriscalda la "Isla Blanca": ottobre in bikini per l'attrice

Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Dolce ottobre" si legge a corredo delle foto postate da Anna Safroncik in vacanza a Ibiza. L'attrice è fuggita al caldo per qualche giorno e sui social posta gli scatti più belli della sua fuga al mare, compresi quelli in bikini. Seduce i follower con foto in costume e lato B in primo piano, facendo improvvisamente salire le temperature autunnali.