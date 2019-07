Addio Leotta, Matteo Mammì fa sul serio con Anna Safroncik

Mentre Diletta Leotta si tuffa tra le braccia di Daniele Scardina , il suo ex Matteo Mammì non resta certo con le mani in mano. Il manager ci ha messo poco a dimenticare la conduttrice, e ora il suo cuore batte solo per Anna Safroncik . Il settimanale "Chi" li ha fotografati in vacanza in Sardegna insieme, tra sguardi intensi e bagni rinfrescanti.

"Chi" racconta che il primo incontro tra Anna e Matteo è avvenuto per caso, durante una cena con amici comuni. Poi un appuntamento a Milano, una cena, un'uscita a Roma... ed eccoli qua: complici e affiatati durante un weekend romantico in Costa Smeralda. Mammì è single da circa un mese, dopo la fine con la Leotta, la Safroncik aveva chiuso a gennaio la storia con Tommaso Cicchinelli e si preparava a un'estate pazza insieme alle amiche.



I due hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme: non sono mancati giri in barca, passeggiate mano nella mano, drink in locali esclusivi, bagni in mare e nuotate in piscina. Lei in spiaggia in bikini ha sfoggiato un fisico invidiabile, lui si è dimostrato dolce e pieno di attenzioni. Per Mammì ormai la relazione con la Leotta è solo un lontano ricordo e l'amore con Anna ha già preso il largo...