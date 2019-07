Diletta Leotta, passione e avvinghiamenti hot con il re del ring

Era il 9 marzo quando lui saliva sul ring (vincendo) e lei faceva la telecronaca sportiva dell'evento (lasciandosi andare all'ammirazione). Si sono conosciuti per caso, hanno iniziato a seguirsi e a messaggiarsi in un crescendo di passione. Ora Diletta Leotta e il re del ring Daniele Scardina , detto “King Torello”, si amano alla luce del sole... di Ibiza. Il settimanale Chi li ha paparazzati in barca tra abbracci pericolosi e baci intensi.

Diletta è stata fidanzata per quattro anni con Matteo Mammì e pare che lui le abbia imposto un aut aut: o mi sposi o ci lasciamo. Lei decide di lasciarsi alle spalle tutto e voltare pagina: nel suo cuore c'è Daniele. La coppia ha trascorso una settimana di coccole e passione tra Ibiza e Formentera. In barca, lei esplosiva in due pezzi e lui scultoreo e tatuato, si avvinghiano e si cercano. Non si sono fatti mancare cene e giri in auto di lusso, prima di tornare a Milano sullo stesso volo. Poi una breve separazione, aspettando di nuovo le vacanze insieme...