"Sono single e sono molto fiera di esserlo. Le persone si conoscono con il tempo e il tempo mi ha fatto capire alcune cose" ha detto Anna Safroncik annunciando la fine della sua relazione. "Il Paese dei balocchi è sempre bello, ma poi è arrivata la vita vera e in quel momento ho conosciuto meglio il mio fidanzato, ho capito bene chi era e ho preferito darci un taglio", ha aggiunto confidandosi al settimanale.

Meglio sola

Anna Safroncik ha spiegato che la sua poca sopportazione nei confronti di un atteggiamento superficiale è stata una delle cause scatenanti. "O c’è profondità o meglio stare da sola. Parlo per me, ma credo che dovrebbe valere per tutte le donne: oggi siamo forti, indipendenti, con standard alti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, quindi non ci accontentiamo più" ha detto, senza però fornire altri dettagli sulle dinamiche che hanno portato alla fine della relazione.