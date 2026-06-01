Angela Caloisi e Paolo Crivellin © Instagram
Le voci circolavano già da qualche giorno tra i fan più attenti, ma adesso è arrivata la conferma che tutti aspettavano. Angela Caloisi e Paolo Crivellin diventeranno genitori. Ad annunciarlo sono stati loro stessi attraverso un video pubblicato su Instagram, una raccolta di immagini private che racconta uno dei momenti più importanti della loro vita.
Nel filmato si vedono i test di gravidanza, le prime ecografie e la commozione delle persone più vicine alla coppia. Tra le scene che hanno colpito maggiormente i follower c'è quella in cui Angela, con la voce rotta dall'emozione, ammette di non riuscire quasi a parlare mentre osserva la prima ecografia del bambino.
Il sogno confidato dopo le nozze
La notizia arriva a meno di un anno dal matrimonio celebrato il 31 luglio 2025 a Villa Corsini a Mezzomonte, sulle colline di Firenze. Una giornata speciale che aveva riunito amici, parenti e diversi volti conosciuti dal pubblico di Uomini e Donne.
Qualche mese dopo, ospiti a Verissimo, Angela Caloisi e Paolo Crivellin avevano raccontato di sentirsi pronti a costruire una famiglia. "Vogliamo un figlio. Desidero che accada in modo spontaneo, senza troppi programmi", aveva spiegato Crivellin. Nessun programma rigido, nessuna tabella di marcia: soltanto il desiderio di accogliere un figlio quando sarebbe arrivato il momento giusto.
Una storia nata in tv e diventato realtà
La storia d'amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin è iniziata nel 2018 davanti alle telecamere di Uomini e Donne. All'epoca la scelta del tronista torinese arrivò dopo settimane di dubbi e riflessioni, ma una volta terminato il programma i due non si sono più lasciati.
Hanno costruito la loro relazione lontano dalle polemiche e dai riflettori più invadenti, passo dopo passo. Oggi, dopo sette anni insieme e un matrimonio alle spalle, si preparano ad affrontare la sfida più bella: quella di diventare mamma e papà.