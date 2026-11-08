Il post è stato accolto con favore dai follower di Iannone, che hanno reagito alle parole del pilota mostrando tutto il loro affetto. "Crollare, rialzarsi, vincere e perdere: questo è ciò che ti rende un campione nella vita, prima ancora che in pista. Il passato ci insegna, il futuro ci aspetta, ma la vera forza sta nel sapersi fermare e vivere appieno il presente. Bellissima riflessione! Coraggio, Andrea", si legge in un messaggio. "Sei un grande campione ed un grande uomo con una grande sensibilità", afferma un altro follower. In generale, i follower hanno cercato di far sentire la propria vicinanza a Iannone. La presenza di alcuni commenti scritti in lingue diverse dall'italiano indica che durante il suo percorso il pilota è riuscito a guadagnarsi le simpatie del pubblico internazionale, che è pronto a fare il tifo per lui.