Secondo quanto raccontato da Chi, Iannone e Aranka hanno raggiunto corso Sempione a bordo di un'automobile di lusso. Dopo aver parcheggiato, i due si sono intrattenuti tra sorrisi e manifestazioni di affetto, per poi proseguire a piedi verso l'Arco della Pace, una delle zone più frequentate del capoluogo lombardo. Durante la passeggiata non sono mancati altri momenti di complicità. Terminato il giro, il pilota e la designer sono tornati alla macchina e hanno continuato a spostarsi per il centro di Milano, prima di imboccare l'autostrada e lasciare la città. Le fotografie documentano una certa confidenza tra i due, ma non sono sufficienti a stabilire se si tratti già di una relazione sentimentale. Al momento, infatti, non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte di Iannone o Hurkens.