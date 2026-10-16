Aranka Agatha Hurkens e Andrea Iannone © Chi
Andrea Iannone potrebbe avere una nuova frequentazione. Il pilota è stato fotografato a Milano insieme ad Aranka Agatha Hurkens, creativa olandese specializzata nel design di calzature, accessori e gioielli. A riportare l'incontro è il settimanale Chi, che ha immortalato i due durante un appuntamento nel centro della città, tra sorrisi, abbracci e gesti affettuosi. Per il momento, tuttavia, nessuno dei diretti interessati ha confermato la natura del loro legame.
La passeggiata a Milano tra abbracci e sorrisi
Secondo quanto raccontato da Chi, Iannone e Aranka hanno raggiunto corso Sempione a bordo di un'automobile di lusso. Dopo aver parcheggiato, i due si sono intrattenuti tra sorrisi e manifestazioni di affetto, per poi proseguire a piedi verso l'Arco della Pace, una delle zone più frequentate del capoluogo lombardo. Durante la passeggiata non sono mancati altri momenti di complicità. Terminato il giro, il pilota e la designer sono tornati alla macchina e hanno continuato a spostarsi per il centro di Milano, prima di imboccare l'autostrada e lasciare la città. Le fotografie documentano una certa confidenza tra i due, ma non sono sufficienti a stabilire se si tratti già di una relazione sentimentale. Al momento, infatti, non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte di Iannone o Hurkens.
Chi è Aranka Agatha Hurkens, la designer che lavora nel mondo della moda
Originaria dei Paesi Bassi, Aranka Agatha Hurkens ha costruito il proprio percorso professionale nel settore della moda, facendo di Parigi la base della sua attività. Si è formata al Deltion College di Zwolle, dove ha studiato Fashion Design, per poi orientarsi verso la progettazione di calzature, accessori e gioielli. Nel suo curriculum figurano collaborazioni con importanti marchi internazionali. Le sue creazioni si distinguono per un'impostazione contemporanea, caratterizzata da forme essenziali, attenzione ai dettagli e richiami all'estetica degli anni Duemila, nota anche come Y2K.
A differenza di altre donne accostate in passato al pilota, Hurkens non è una personalità conosciuta dal grande pubblico italiano. La sua attività è legata all'ambiente creativo e agli addetti ai lavori del settore fashion. Anche il suo stile personale rispecchia questa inclinazione. Il look scelto per l'uscita milanese con Iannone, improntato a un abbigliamento casual urbano con riferimenti ai primi anni Duemila, è coerente con l'estetica che caratterizza il suo lavoro.
Da Belen Rodriguez a Elodie: le relazioni passate di Andrea Iannone
Nel corso degli anni Andrea Iannone è stato al centro dell'attenzione anche per la sua vita privata, soprattutto a causa delle relazioni con personaggi molto noti dello spettacolo italiano. Tra il 2016 e il 2018 il pilota è stato legato a Belen Rodriguez, in una storia seguita con interesse dai media e dal pubblico.
Successivamente ha iniziato una relazione con la cantante Elodie, durata diversi anni e terminata, secondo le ricostruzioni circolate, all'inizio del 2026. Più di recente, il nome di Iannone è stato associato anche a quello dell'attrice Rocío Muñoz Morales, in relazione a una presunta breve frequentazione. Ora l'attenzione si sposta su Aranka Agatha Hurkens, comparsa al suo fianco nelle immagini scattate a Milano. Resta da capire se questa conoscenza si evolverà in una relazione vera e propria oppure se i due preferiranno mantenere riservato il loro rapporto.