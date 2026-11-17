Ambra Angiolini e Pico Cibelli, dal primo bacio social alla dichiarazione d'amore
© Instagram @ambraofficia e @picocibelli
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Tre appuntamenti teatrali cancellati nel giro di pochi giorni e la necessità di sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Ambra Angiolini ha dovuto sospendere temporaneamente i suoi impegni sul palcoscenico: l'ultimo stop riguarda "La misteriosa scomparsa di W", lo spettacolo che avrebbe dovuto svolgersi lunedì 16 novembre alle 21 al Teatro Regio di Parma. Non sono state diffuse informazioni precise sul problema di salute dell'attrice, che nelle scorse settimane aveva già raccontato di aver attraversato un periodo complicato. La 49enne, in un'intervista a La Stampa si era aperta sul malessere che stava attraversando e del bisogno di ritrovare la vicinanza della famiglia: "In questi giorni non sono stata bene, ho detto subito portatemi da mamma, come da piccola".
A comunicare la cancellazione è stata CAOS Organizzazione Spettacoli – Arci Parma. Nella nota diffusa al pubblico, l'organizzazione ha spiegato che Angiolini ha bisogno di alcuni giorni di riposo e di ulteriori verifiche mediche a causa di un problema di salute. Non sono stati forniti dettagli sulla natura del disturbo né indicazioni sui tempi necessari per tornare in scena. L'organizzazione si è scusata con gli spettatori per il disagio e ha comunicato le modalità per ottenere il rimborso dei biglietti.
La data emiliana è la terza rappresentazione saltata in pochi giorni. Già giovedì 12 novembre era stato annullato l'appuntamento alla Città del Teatro di Cascina, in provincia di Pisa, a causa di un'improvvisa indisposizione dell'attrice. Il giorno successivo, venerdì 13, era toccato alla replica prevista al Teatro Puccini di Firenze. La successione delle cancellazioni ha inevitabilmente attirato l'attenzione sulle condizioni di salute di Angiolini. Per il momento, tuttavia, non ci sono comunicazioni che consentano di ricostruire con precisione il quadro clinico o di stabilire quando potrà riprendere la tournée.
Nelle ultime settimane l'attrice aveva già accennato a un periodo di difficoltà. In un'intervista a La Stampa aveva raccontato di aver sentito il bisogno di tornare a cercare il conforto della famiglia, in particolare quello dei genitori. Aveva parlato della sicurezza che può offrire il rapporto con la madre nei momenti di fragilità, ricordando il desiderio di sentirsi ancora figlia e protetta, proprio come accadeva durante l'infanzia. Angiolini aveva affrontato anche il rapporto con il padre, spiegando di aver imparato con il tempo a comprenderne le debolezze e a offrirgli a sua volta sostegno.
Nei giorni scorsi, inoltre, Ambra aveva pubblicato su Instagram un messaggio nel quale citava diversi disturbi: un'allergia al nichel, eruzioni cutanee non ancora identificate, episodi di orticaria e attacchi di panico. Non è stato però confermato che questi problemi siano collegati alle cancellazioni degli spettacoli.
La tournée riguarda "La misteriosa scomparsa di W", opera di Stefano Benni che rappresenta il primo spettacolo diretto da Ambra Angiolini. L'attrice, che aveva già interpretato il testo in passato, ha scelto di riportarlo in scena con un nuovo allestimento, accompagnato dalle composizioni sonore di Dardust.
Al centro del monologo c'è una donna che si accorge di aver smarrito una parte della propria identità e cerca di ricomporla attraversando ricordi, rapporti personali e delusioni. Il racconto alterna momenti comici e passaggi più malinconici, trasformando la ricerca individuale della protagonista in una riflessione più ampia sulla condizione umana. Tra i temi affrontati ci sono l'amore, la solitudine, l'ingiustizia e le contraddizioni della vita contemporanea.
Dopo le date cancellate a Cascina, Firenze e Parma, il calendario della tournée prevede anche una serie di rappresentazioni al Teatro Carcano di Milano, dal 17 al 22 novembre. Al momento, non sono stati comunicati aggiornamenti che chiariscano se e in quali condizioni gli appuntamenti successivi potranno svolgersi regolarmente.
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