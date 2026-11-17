Tre appuntamenti teatrali cancellati nel giro di pochi giorni e la necessità di sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Ambra Angiolini ha dovuto sospendere temporaneamente i suoi impegni sul palcoscenico: l'ultimo stop riguarda "La misteriosa scomparsa di W", lo spettacolo che avrebbe dovuto svolgersi lunedì 16 novembre alle 21 al Teatro Regio di Parma. Non sono state diffuse informazioni precise sul problema di salute dell'attrice, che nelle scorse settimane aveva già raccontato di aver attraversato un periodo complicato. La 49enne, in un'intervista a La Stampa si era aperta sul malessere che stava attraversando e del bisogno di ritrovare la vicinanza della famiglia: "In questi giorni non sono stata bene, ho detto subito portatemi da mamma, come da piccola".