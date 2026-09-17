amori al capolinea

L'attrice del matrimonio di "Mamma mia" Amanda Seyfried divorzia

I due attori l'hanno confermato tramite un comunicato congiunto fornito a People. Hanno, però, precisato che rimarranno in buoni rapporti

17 Set 2026 - 11:16
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Amanda Seyfried e Thomas Sadoski si sono lasciati ufficialmente dopo nove anni di matrimonio. I due attori hanno confermato la fine della loro relazione attraverso un comunicato congiunto diffuso dal magazine People. Nella nota la coppia ha scritto: "Ci saremo l'uno per l'altra per sempre, e questo è un bene". Hanno inoltre aggiunto che la decisione è stata presa di comune accordo e si è rivelata "la scelta giusta per noi e per la nostra famiglia". I due hanno rivelato di vivere separati già da qualche tempo. I fan più attenti avevano notato alcuni indizi legati alle loro proprietà e movimenti social, ma il loro addio è rimasto segreto fino a oggi. L'obiettivo principale di entrambi resta la serenità dei loro due figli, che continueranno a crescere preservando la privacy che ha sempre contraddistinto la loro vita familiare, lontano da Hollywood. 

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Dal primo incontro a Broadway al fidanzamento

  I due attori si conoscono nel maggio del 2015 a New York, condividendo il palco dello spettacolo teatrale "The Way We Get By". All'epoca, però, la scintilla non scatta, perché entrambi erano impegnati in altre relazioni. Amanda frequenta l'attore Justin Long, mentre Thomas è sposato con la casting director Kimberly Hope. All'inizio del 2016, entrambi tornati single, si ritrovano sul set del film "The Last Word". Lavorando fianco a fianco, l'amicizia si trasforma in amore. La frequentazione diventa ufficiale a marzo e, dopo soli sei mesi, a settembre 2016 annunciano ufficialmente il loro fidanzamento. Poco dopo, confermano anche di essere in attesa del loro primo figlio.

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Il matrimonio e i figli

 Il 12 marzo 2017, quando Amanda è ormai al nono mese di gravidanza, la coppia decide di compiere il grande passo in totale segretezza. Come racconterà in seguito Sadoski, i due sono fuggiti in campagna da soli per giurarsi amore eterno. Meno di due settimane dopo, il 24 marzo 2017, nasce la loro prima figlia, Nina. Nel settembre del 2020, la famiglia si allarga con la nascita del secondo figlio, Thomas Jr. Per crescere i bambini lontano dal caos e dalle pressioni di Hollywood, Amanda e Thomas scelgono di trasferirsi stabilmente in una fattoria nelle Catskills, nello stato di New York. Qui conducono per anni una vita rurale e riservata, circondati da numerosi animali domestici e da allevamento. 

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