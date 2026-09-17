Amanda Seyfried e Thomas Sadoski si sono lasciati ufficialmente dopo nove anni di matrimonio. I due attori hanno confermato la fine della loro relazione attraverso un comunicato congiunto diffuso dal magazine People. Nella nota la coppia ha scritto: "Ci saremo l'uno per l'altra per sempre, e questo è un bene". Hanno inoltre aggiunto che la decisione è stata presa di comune accordo e si è rivelata "la scelta giusta per noi e per la nostra famiglia". I due hanno rivelato di vivere separati già da qualche tempo. I fan più attenti avevano notato alcuni indizi legati alle loro proprietà e movimenti social, ma il loro addio è rimasto segreto fino a oggi. L'obiettivo principale di entrambi resta la serenità dei loro due figli, che continueranno a crescere preservando la privacy che ha sempre contraddistinto la loro vita familiare, lontano da Hollywood.