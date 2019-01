Allegri, Ronaldo o Antonacci? Guarda chi si sposerà nel 2019

Nozze italiane in grande stile per il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo. Fiori d'arancio a fine campionato per il mister Massimiliano Allegri. Diranno sì anche Biagio Antonacci, Christopher Lambert, Kylie Jenner, Georgette Polizzi, Andrea Mainardi e Rosa Perrotta. Sfoglia la gallery e scopri chi è pronto a sposarsi nei prossimi mesi.

Sarà davvero un sì bianco, rosso e verde, quello di Cristiano Ronaldo, 33 anni, con Georgina Rodriguez, 24? Il calciatore che milita nella Juventus ha preso casa a Torino con tutta la sua grande famiglia. La compagna sembra trovarsi bene nel Belpaese e voci sempre più insistenti danno le nozze come imminenti e in terra italiana.



Aspetterà la fine del campionato per sposare Ambra Angiolini, 41 anni. I bene informati ne sono sicuri: quest'estate Massimiliano Allegri, 51 anni, dirà sì all'attrice. Per lei è la prima volta (nonostante una lunga storia con Francesco Renga da cui ha avuto due figli), mentre per il tecnico bianconero il profumo di fiori d'arancio non è nuovo (nel 1994 sposò Gloria da cui ha avuto Valentina).



Nozze in vista anche per Christopher Lambert, 61 anni, che dopo aver conosciuto l'ex tronista Camilla Ferranti ha programmato il sì ad Aix en Provence per il 25 maggio. Ci sarà a giugno il sì di Rosa Perrotta a Pietro Tartaglione. E poi Georgette Polizzi e Davide Tresse, Biagio Antonacci che sposa Paola Cardinale dopo 10 anni d'amore, Andrea Mainardi con la sua Anna, con cui è legato da tre anni, e Kylie Jenner ha accettato la proposta di matrimonio di Travis Scott.