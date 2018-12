I Ferragnez svelano i retroscena del matrimonio: "Ecco le cinque cose che ancora non sapete"

Il rapper ha messo in fila i simpatici retroscena, partendo dalla strana "tintarella" con cui si è presentato all'altare ("Mi hanno truccato per via di una costellazione di brufoli che ha deciso di farmi visita per il lieto evento") e proseguendo con le "vittime" dei festeggiamenti esagerati ("tra cui mio padre"). Anche gli ospiti hanno avuto i loro problemi come il fidato Ceskiello che "si è appostato dietro una troupe ed è stato allontanato in malo modo", oppure "l’incredibile salvataggio alla Baywatch" dopo il lancio di un invitato in piscina. Anche il piccolo Leo ha avuto la sua parte nell'organizzazione dell'evento: "si è goduto il Luna Park il giorno prima della festa testando tutte le giostre a disposizione".