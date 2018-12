Ambra e Allegri, baci appassionati mentre comprano gli anelli

Due anni dopo l'estate travolgente che li ha fatti innamorare, Ambra Agiolini e Massimiliano Allegri si preparano a dirsi sì. Pizzicati per le vie di Milano dal settimanale Diva e Donna i due si tengono per mano come due piccioncini alla prima cotta e si scambiano baci appassionati. Poi entrano in una famosa boutique di gioielli, forse per scegliere proprio le fedi. Le nozze sono programmate per giugno.