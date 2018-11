Christopher Lambert sposa una ex tronista

C'è profumo di fiori d'arancio nell'aria per Christopher Lambert (61 anni) e Camilla Ferranti (39). Secondo Grand Hotel il divo di Hollywood avrebbe chiesto all'ex tronista di sposarlo durante un recente viaggio romantico a New York, dove la Ferranti ha sfoggiato per la prima volta un brillante all'anulare. La cerimonia dovrebbe essere celebrata il 25 maggio 2019, ad Aix en Provence, alla presenza di Robert De Niro e Al Pacino, testimoni dello sposo.