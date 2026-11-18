Dopo mesi trascorsi lontano dai riflettori, Alessandra Amoroso torna a far parlare di sé con una trasformazione d'immagine che non è passata inosservata. La cantante salentina ha abbandonato le acconciature raccolte e i capelli tirati all'indietro per sfoggiare una chioma riccia, vaporosa e voluminosa. Un cambiamento che ha subito acceso la curiosità dei fan: potrebbe essere il primo indizio di un ritorno alla musica, magari con un nuovo album o nuovi concerti? Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma la novità arriva in una fase in cui cresce l'attesa per rivederla sulla scena.