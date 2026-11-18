Alessandra Amoroso festeggia con la sua piccola Penelope
© Instagram | Alessandra Amoroso, l’agosto dei 40 anni tra famiglia e la piccola Penelope
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Dopo mesi trascorsi lontano dai riflettori, Alessandra Amoroso torna a far parlare di sé con una trasformazione d'immagine che non è passata inosservata. La cantante salentina ha abbandonato le acconciature raccolte e i capelli tirati all'indietro per sfoggiare una chioma riccia, vaporosa e voluminosa. Un cambiamento che ha subito acceso la curiosità dei fan: potrebbe essere il primo indizio di un ritorno alla musica, magari con un nuovo album o nuovi concerti? Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma la novità arriva in una fase in cui cresce l'attesa per rivederla sulla scena.
Per rinnovare la propria immagine, Amoroso si è affidata ad Alessandro Maritato, hair stylist conosciuto per il suo lavoro sui capelli ricci. Il risultato richiama le tendenze degli anni Novanta: un taglio scalato, ricci pieni di movimento, una frangia mossa e riflessi caldi color castano miele. A mostrare la trasformazione sono stati una fotografia e un video pubblicati su Instagram dallo stesso parrucchiere, accompagnati dalla didascalia "The curly touch".
Il cambio d'immagine arriva dopo un periodo di grande riservatezza per Amoroso. Il 6 settembre 2025 la cantante è diventata mamma di Penelope, nata dalla relazione con Valerio Pastore, tecnico del suono. L'arrivo della bambina ha segnato una svolta nelle sue abitudini: per la prima volta, l'artista ha scelto di interrompere gli impegni professionali e dedicarsi alla maternità.
La sua presenza sui social si è ridotta sensibilmente. Dopo il post del 9 settembre con cui aveva annunciato la nascita della figlia, il profilo Instagram è rimasto sostanzialmente fermo per circa due mesi. Nei periodi successivi sono comparsi soltanto alcuni scatti insieme alla piccola e una partecipazione televisiva a "Gigi e Vanessa Insieme", considerata un'eccezione rispetto alla scelta di mantenere un profilo basso.
Nel frattempo, il pubblico non ha smesso di aspettare nuovi progetti. Sotto le fotografie pubblicate dalla cantante continuano ad arrivare messaggi di chi spera di rivederla presto sul palco.
La nuova acconciatura ha quindi alimentato le speculazioni su un possibile ritorno, anche perché in passato i cambiamenti estetici di Amoroso hanno spesso accompagnato nuove fasi della sua carriera. Per ora, tuttavia, non sono stati annunciati né un tour né un nuovo disco.
© Instagram | Alessandra Amoroso, l’agosto dei 40 anni tra famiglia e la piccola Penelope
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