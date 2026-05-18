Il passaggio più sentito dell'intervista ha riguardato Alex Zanardi, conterraneo e amico ritrovato nello sport. "Andai a trovarlo prima dell'incidente del 2001 e abbiamo legato", ha ricordato Tomba, raccontando una vicinanza fatta di gare seguite dal vivo e di telefonate tra bolognesi. "Quello che ha dimostrato è stato unico: la forza, la passione, la volontà. Dopo l'incidente, ha detto: "aspetta, voglio provare altro" e ha vinto quattro medaglie d'oro in due Olimpiadi", ha aggiunto. "Al funerale mi sono commosso".