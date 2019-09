Quando un giovane Alberto Tomba premiò Mike Bongiorno

"Questo è il mio dodicesimo Telegatto!". Così Mike Bongiorno, nel video qui sopra datato 1988, ringraziò per il premio ricevuto con il programma "Telemike". A consegnargli la statuetta, un giovane e imbarazzato Alberto Tomba, in pausa dagli allenamenti dopo una Coppa del Mondo che lo vide secondo dietro lo svizzero Zurbriggen.



"Io te l'avevo detto quando venisti ospite nella mia trasmissione: spero tu vinca qualche coppa, le coppette, ma non la Coppa del Mondo, perché era troppo presto. Tu sei appena arrivato alla ribalta. Se vincevi tutto poi è finito il gioco, invece adesso avrai questa motivazione", lo consola Mike.



A dieci anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, Canale 5 lo ricorda con una programmazione speciale per tutta la giornata di sabato 7 settembre: nel pomeriggio una carrellata dei suoi programmi più amati, poi alle 18:45 una speciale puntata di "Caduta Libera" dedicata al conduttore e in prima serata "Mike Day", la riproposizione di una serie di momenti indimenticabili della televisione italiana di cui Mike Bongiorno è stato protagonista.