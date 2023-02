Alberto Matano, che fisico bestiale alle terme!

Il conduttore tv, 50 anni, paparazzato dal settimanale “Chi” in costume nero è in grandissima forma e sfida il freddo facendosi fotografare mezzo nudo prima di immergersi nelle calde acque della piscina termale. Super attivo sui social con i suoi 212mila follower ha pubblicato alcuni scatti della vacanza.

IN VACANZA ALLE TERME DI SATURNIA Alberto Matano si concede un lungo weekend di relax alle terme di Saturnia insieme al marito Riccardo Mannino, 55 anni, e ad alcune amiche per festeggiare il compleanno di una di loro. Paparazzato dal settimanale “Chi” il 50enne (ha festeggiato il compleanno con un grande party a settembre a cui hanno partecipato tanti personaggi dello spettacolo) mostra un fisico invidiabile, allenato in palestra e in bicicletta per bilanciare la sua passione per la buona tavola e il buon vino, e sfida il freddo tra un’immersione nella piscina termale e un bagno di sole.

LE NOZZE NEL 2022 Per Alberto Matano questo è un periodo davvero magico fatto di successi in tv (è un conduttore molto amato dal pubblico) e nella vita sentimentale. Lo scorso giugno ha sposato l’avvocato Riccardo Mannino con una cerimonia romantica e speciale, in cui ha officiato l’amica Mara Venier. Nella location dei Castelli Romani Alberto e Riccardo si sono giurati amore eterno. Dopo l’unione civile hanno trascorso la loro luna di miele a Pantelleria tra bagni in mare e gite in barca.

