Alberto Matano e Riccardo Mannino, luna di miele tra bagni e gite in barca

Per Alberto Matano e Riccardo Mannino una settimana di totale relax. Come riporta il settimanale di Signorini i due, molto attenti alla forma fisica, si sono concessi qualche trasgressione con la cucina siciliana.

La coppia ha vissuto il loro sentimento sempre nel massimo riserbo e non si erano mai esposti pubblicamente. Fino a quando il giornalista Rai a ottobre 2021 durante "La vita in diretta". Dopo l'affossamento della legge Ddl Zan in Senato, Matano ha parlato per la prima volta al pubblico televisivo della sua vita e di un dramma privato. Dopoun filmato in cui venivano elencati alcuni casi di discriminazione e omofobia che si registrano in Italia, tra gesti violenti e attacchi, il conduttore ha preso la parola e ha commentato: "Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente". Aggiungendo: "L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto".