Alberto Matano si sposa: ecco i dettagli delle nozze con Riccardo Mannino

Alberto Matano , conduttore de La vita in diretta, e Riccardo Mannino si sposano l'11 giugno in un resort fuori dalla Capitale, nel paesino immerso nei Castelli Romani. Dopo quindici anni di relazione, i due hanno deciso di convolare a nozze su "invito" di Mara Venier .

"Durante una cena, un paio di mesi fa - racconta Matano al Corriere della Sera - Mara, la nostra amica del cuore che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo.

Riccardo ha subito detto di sì

". A officiare la cerimonia, infatti, sarà proprio la collega e amica del conduttore, con tanto di fascia tricolore, che qualche giorno prima ha pubblicato su Instagram una foto dei preparativi:

La location

- Per un giorno così importante, Matano, 49 anni, e Mannino, avvocato di 55 anni, hanno invitato oltre 200 persone al Resort con Spa del super chef Antonello Colonna, conosciuto come "l'ottavo Re di Roma". La stessa location era stata scelta per il loro matrimonio da Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Il menù

- Lo chef, che in passato ha cucinato anche per la Regina Elisabetta II, avrebbe preparato un menù a sorpresa. Secondo le indiscrezioni, neanche gli sposi sembra che conoscano in anticipo quello che verrà servito loro.