Alberto Matano esce allo scoperto: "Ho un compagno e vorrei sposarmi ma per diventare genitore si è fatta una certa..."

Adesso però il conduttore e giornalista esce ufficialmente allo scoperto e in un'intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera rivela: "Ho un compagno (...) quando ci sposeremo lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Forse è tardi per diventare genitori: per i figli si è fatta una certa...".

Sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata Matano ha spiegato perché non aveva mai parlato della sua relazione: "Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore...".

A "La vita in diretta" ad ottobre, dopo la bocciatura del DDL Zan, il conduttore aveva portato la sua drammatica testimonianza in fatto di omofobia raccontando la sua esperienza da adolescente e facendo così un "velato" coming out": "L'ho provato sulla mia pelle e so cosa significa e allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante ci possa essere un supplemento di riflessione. Non sempre certe ferite hanno a che vedere con la sfera sessuale. Io ero un ragazzino molto minuto, questo mi esponeva e da piccolo certi attacchi diventano un magma indistinto...".



In quanto al suo ruolo in qualità di giornalista Matano risponde così: "La missione è scendere in campo per difendere dei diritti. Quando si parla di cose che la gente vive sulla propria pelle, è il momento di intervenire. Troppe persone si ergono a giudici delle vite altrui".