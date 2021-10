Alberto Matano fa coming out: "Anche io vittima di episodi di omofobia"

Dopo l'affossamento della legge Ddl Zan in Senato, Alberto Matano ha parlato per la prima volta al pubblico televisivo della sua vita e di un dramma privato. Durante la diretta, in seguito a un filmato in cui venivano elencati alcuni casi di discriminazione e omofobia che si registrano in Italia, tra gesti violenti e attacchi, il conduttore ha preso la parola e ha commentato: "Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente".