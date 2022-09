Alberto Matano, festa glamour per i 50 anni

Leggi Anche Alberto Matano e Riccardo Mannino, luna di miele tra bagni e gite in barca

Per Alberto Matano una festa all’insegna della felicità, dell’amicizia, dei sorrisi e dell’allegria. Tutti gli invitati si sono lasciati andare a balli sfrenati, canti a squarciagola e a tantissimo divertimento. Per i 50 anni di Alberto Matano c’era ovviamente l’amica Mara Venier che lo ha più volte baciato e abbracciato. “Il principe e la regina” li ha definiti Francesca Barra, alla festa accompagnata dal suo Claudio Santamaria. Proprio l’attore è stato protagonista di un siparietto social quando all’ingresso del locale ha registrato una clip per il festeggiato: “C’è troppa gente non riusciamo ad entrare. Volevamo farti gli auguri. Ci sono qui io, Francesca Barra, Francesca Fagnani, Enrico Mentana, Eleonora Daniele…”. Claudio e la Barra, ovviamente hanno partecipato alla festa postando video e foto scatenati.

E poi al party romano di Alberto Matano c’era anche Alba Parietti scintillante in abito paiettato argento e accompagnata dal figlio Francesco Oppini. La coppia non si è sottratta ai fotografi e ai selfie e Francesco ha scritto sui social: “Di mamma ce n’é una sola…”. Stefania Orlando ha riempito il suo profilo di video della serata con l’amico Alberto e i balli con Anna Pettinelli. Marina La Rosa ha catturato il momento di baci e abbracci di Matano con i genitori e ha scritto: “The family, la ricchezza più grande”.

Accanto ad Alberto Matano, con la solita discrezione, c’era il marito Riccardo Mannino, avvocato cassazionista, 55 anni. Il conduttore ha fatto coming out in tv e a giugno ha festeggiato l’unione civile con il compagno, a cui è legato da 15 anni. A celebrare le nozze è stata Mara Venier, amica stretta di entrambi da molti anni. Al sì erano presenti anche Raoul Bova e Rocio Munoz Morales che con la coppia hanno trascorso anche parte delle vacanze estive.