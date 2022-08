Vacanze a 4 per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales con Alberto Matano e il neomarito

Tutti insieme in Spagna si godono qualche giorno in allegria e sui social non mancano gli scatti delle loro "scorribande". "Risate, spensieratezza e una bella paella de mariscos" scrive il giornalista postando da Tarifa. "Insieme la Spagna è ancora più bella" replica all'unisono la coppia di attori.





"Sarà un viaggio indimenticabile per tanti motivi. Per la pace di ognuno di noi, e per la pace di questo grupo, per l’amore infinito fra tutti noi, perché abbiamo riso fino alle lacrime, perché abbiamo ballato senza essere osservati, per le onde che abbiamo saltato come ragazzi di dieci anni, per la scoperta continua di una terra magica e per la scoperta continua di essere umani e amici meravigliosi" ha scritto Rocio Munoz Morales postando alcune foto del gruppo di vacanzieri, in posa abbracciati tra i monumenti o ripresi tra le risate.



Durante la vacanza al sud della Spagna, Raoul Bova ha festeggiato nel modo più divertente possibile il suo 51esimo compleanno. Rocio ha postato uno scatto di coppia che li ritrae mentre giocano come bambini in piscina: "Auguri a te compagno meraviglioso di vita!". Anche Alberto Matano gli ha dedicato un post social: "Buon compleanno my amazing friend!" ha scritto.