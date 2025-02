Pensioni, le criticità di oggi e le incertezze di domani

“I dati Istat lo dicono chiaramente: per come è strutturato, il sistema pensionistico rischia di diventare insostenibile nel momento in cui ci saranno più pensionati che lavoratori - spiega Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale di Arca Fondi SGR -. Infatti, nei prossimi 20 anni il rapporto tra gli individui in età lavorativa, ossia tra 15 e 64 anni, e quelli con età inferiore a 14 anni o superiore a 65 passerà dall’attuale 3 a 1 a quello di 1 a 1: considerando che i contributi versati dai lavoratori vengono utilizzati per l’erogazione delle attuali pensioni, è evidente come il ricorso alla previdenza complementare sia l’unica soluzione in grado di risolvere il problema”.