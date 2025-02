Pensione, quando tocca a me?

Al netto di tutti questi strumenti, in ogni caso, una certezza prevale: in un contesto molto sfidante per il sistema di welfare, sarà sempre più importante ricorrere alla previdenza integrativa. Da qui l’importanza di promuovere un’adeguata informazione, come afferma Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale di Arca Fondi SGR: “La previdenza integrativa rappresenta oggi un pilastro imprescindibile per garantire una stabilità finanziaria solida, in un contesto demografico ed economico sempre più complesso e incerto. La consapevolezza della sua importanza è fondamentale, soprattutto per le giovani generazioni, che devono affrontare un panorama previdenziale in continua evoluzione. Per questo noi di Arca Fondi promuoviamo il progetto Previverso, volto a sensibilizzare il mercato sull’importanza della previdenza complementare, un tema di grande rilevanza sociale, fondamentale per il futuro del nostro Paese”.