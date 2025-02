Gap Previdenziale, l’incognita che può mettere a rischio la serenità della pensione

Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale di Arca Fondi SGR, ci aiuta a entrare nell’ordine di grandezza del problema da affrontare: “Ormai è noto a tutti: a causa dell’invecchiamento della popolazione e della natalità, certificati costantemente dall’Istat, si andrà in pensione sempre più tardi e con importi più ridotti. Possiamo quantificare questo scarto: sappiamo, infatti, che il tasso di sostituzione della pensione rispetto all’ultimo reddito percepito sarà in costante diminuzione, nell’ordine del 18% cumulato per i dipendenti privati e del 14% circa per i lavoratori autonomi. Ecco perché, una volta in pensione, per mantenere un adeguato tenore di vita rispetto all’ultimo stipendio percepito sarà sempre più necessario costruire una propria posizione previdenziale complementare a quella pubblica”.