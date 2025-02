Guardare al futuro con serenità, la previdenza complementare

E proprio gli incentivi fiscali sono un elemento di grande importanza nella valutazione dell’attivazione di uno strumento di previdenza complementare, come spiegato in dettaglio da Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale di Arca Fondi SGR: “La necessità del risparmio previdenziale è accompagnata dai diversi vantaggi fiscali e non riservati a questo tipo di risparmio. In particolare, la deducibilità dei contributi fino ad un massimo di 5.164, 57€, la tassazione agevolata sui rendimenti al 20% anziché 26%, la tassazione agevolata sulla prestazione, che da un max del 15% si riduce di uno 0,35% per ogni anno di permanenza nel fondo fino ad un minimo del 9%, oppure l’esenzione del bollo. A tutti questi vantaggi fiscali va poi aggiunto che il FPA è esente dalle tasse di successione, impignorabile e insequestrabile e non rientra tra i rapporti finanziari da segnalare ai fini ISEE”.