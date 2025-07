Ambienti accessibili, la libertà di muoversi in autonomia

Per chi vive con una disabilità sensoriale complessa come la sordocecità, l’autonomia è una conquista fatta di piccoli grandi traguardi: voltarsi verso una voce, raggiungere un oggetto, orientarsi in uno spazio sicuro. Essere autonomi non significa fare tutto da soli, ma poter partecipare attivamente alla propria vita. È un diritto fondamentale che passa dalla relazione di fiducia tra persona e accompagnatore, dalla qualità degli spazi e dall’attenzione ai dettagli. Ed è proprio in questo equilibrio tra supporto e indipendenza che la Lega del Filo d’Oro costruisce ogni giorno un mondo più accessibile, uno spazio in cui nessuno sia lasciato indietro.