Scrivere il proprio destino, Francesco e la sfida alla sordocecità

Guardando il percorso di Francesco Mercurio si intuisce che il vero superamento non riguarda soltanto la sordocecità, ma il modo in cui la società sceglie di relazionarsi alla disabilità. La sua storia ricorda che i diritti non sono concessioni, bensì strumenti di cittadinanza; e che, con un accompagnamento competente e il coraggio di “rallentare”, ogni limite sensoriale può trasformarsi in una via luminosa verso l’indipendenza, dove la sordocecità è una sfida, non un destino.