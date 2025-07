Inclusione e speranza, il viaggio di Nicola

Dopo anni di terapie in strutture diverse e un intervento per favorire la deambulazione, Nicola e la sua famiglia incontrano la Lega del Filo d’Oro. Da quel momento, tutto cambia. “La cosa più bella della “Lega” è che ogni bambino viene visto per ciò che può fare, non per ciò che non può fare”, racconta Paola. È proprio in questo sguardo positivo e competente che la parola “inclusione” prende forma concreta: si tratta di accogliere, valorizzare, costruire possibilità.